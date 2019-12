Barcellona, Rakitic apre all’addio: “Ho un sogno…”

Dopo cinque stagioni, il sodalizio tra il Barcellona e Ivan Rakitic sembra vicino alla conclusione. L’arrivo di Frenkie De Jong e il rendimento piuttosto discontinuo del centrocampista croato hanno creato le condizioni per un possibile divorzio. A conferma di questo scenario ci hanno pensato le parole dello stesso giocatore ai microfoni di AS: “Il mio sogno sarebbe quello di indossare di nuovo la maglia del Siviglia. Vorrei che potesse realizzarsi un giorno. Soprattutto sono contento che il club stia ottenendo buoni risultati. Sembra un Siviglia migliore ogni anno. Da lontano mi riempie di orgoglio e gioia. Voglio lottare per tutto, giocarmi tutti i titoli e se potrà essere a Barcellona non c’è posto migliore”. Non mancano offerte anche dall’Italia: infatti, Rakitic è corteggiato da Inter e Milan.