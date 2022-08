Barcellona-Rayo Vallecano, le probabili formazioni e dove vederla

Barcellona-Rayo Vallecano si disputerà come anticipato oggi, sabato 13 agosto 2022, nel palcoscenico del Camp Nou, casa dei blaugrana. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.00. La sfida della Liga sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN.

L'emittente darà modo di seguire Barcellona-Rayo Vallecano in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La gara sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.