Barcellona-Real Madrid, 43 volte Sergio Ramos: lo spagnolo pronto ad entrare nella storia

Sale la tensione, sale l’adrenalina per il Clasico di Liga Barcellona-Real Madrid. Questa sera al Camp Nou, blaugrana e merengues si affronteranno per una gara che potrebbe regalare già una fetta del campionato. Chi vince, allunga in vetta alla classifica.

Chi sicuramente vivrà una giornata di festa sarà Sergio Ramos. Il difensore e capitano del club blancos è pronto a scrivere un’altra pagina di storia del calcio spagnolo. Dopo aver superato Iker Casillas per presenze con la maglia della Spagna, il classe 1986 si metterà al comando di una speciale classifica: quella del maggior numreo di Clasici disputati. Con la gara odierna, Sergio Ramos arriverà a 43 match contro il Barcellona. Nessuno come lui. Oggi l’ultimo tassello che gli permetterà di superare campioni come Sanchís, Gento o Xavi.

Come scrive Marca, il bilancio di Ramos è di 13 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte. La sua prima presenza al Clasico è datata 19 novembre 2005, quando non potè fare nulla contro uno scatenato Ronaldinho.

