Barcellona-Real Madrid, furia ‘galactica’ sulla VAR e Varane… mostra i segni del fallo subito

Un Clasico dalle mille emozioni nonostante lo 0-0 finale. Tanti falli, e molti interventi al limite. Esattamente come quelli subiti dal difensore del Real Madrid Raphael Varane protagonista assoluto in campo e fuori al termine della gara.

Infatti, come riporta Marca, il difensore francese si è lamentato per due rigori non concessi a suo favore per presunti falli prima di Lenglet e poi di Rakitic. Né il direttore di gara né la VAR sono intervenuti scatenando le polemiche nel post partita. Varane ha voluto mostrare i segni dell’intervento scomposto ai suoi danni da parte del connazionale Lenglet. Una ferita che chiarisce come il contatto all’interno dell’area di rigore ci sia stato. Le polemiche sono destinate a proseguire…

Anche la stampa spagnola, questa mattina, ha VOLUTO RIPROPORRE L’EPISODIO CONTESTATO