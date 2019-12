Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali

In campo alle ore 20 Barcellona-Real Madrid per uno dei Clásici più discussi di sempre, dal rinvio per questioni politiche a tutte le tensioni e ciò che si è detto nei giorni che hanno preceduto la nuova data programmata, ossia quella di oggi (le squadre hanno alloggiato nello stesso hotel e sono arrivate insieme al Camp Nou). Bale ed Isco titolari per la formazione di mister Zidane, mentre per quanto riguarda il Barça Valverde ha scelto di mettere in panchina non solo Vidal (oggi protagonista di un fatto rilevante, in negativo) ma anche Rakitic.

Ecco le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3):Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Griezmann, Suárez, Messi. All. Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco; Bale, Benzema. All. Zidane