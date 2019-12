Barcellona-Real Madrid, oggi il Clasico: 4mila agenti e squadre allo stadio insieme

“Lo spettacolo più bello del mondo”, “la partita delle partite”, con questi titoli la stampa spagnola ha voluto annunciare il Clasico di questa sera tra Barcellona-Real Madrid. Una sfida molto sentita per la rivalità tra le due squadra, ma soprattutto per le vicende di ordine politico che hanno travolto negli ultimi mesi la Catalogna.

Sarà una serata blindatissima, con misure di sicurezza straordinarie. Le due squadre arriveranno allo stadio insieme, scortate dalla polizia che, per l’occasione, disporrà di ben 4 mila agenti di sicurezza. Un’atmosfera surreale per un match che si preannuncia acceso in campo e che vedrà le due compagini sfidarsi per la vetta della classifica – entrambe sono a quota 35 punti -.

Barcellona e Real Madrid arriveranno al Camp Nou con 2 ore di anticipo, nonostante stiano alloggiando, entrambe, nello stesso hotel che dista solamente 500 metri dall’impianto sportivo. Insomma, un Clasico ad alta tensione che regalerà emozioni in campo e non solo.

MURALES PIQUE’ E RAMOS IN CENTRO A BARCELLONA