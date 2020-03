Barcellona, retroscena sul Clasico: il vice di Setien contro Griezmann e non solo…

Sconfitti e delusi ma anche avvolti dalle polemiche. Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona potrebbe avere gravi conseguenze in casa blaugrana. La prestazione deludente ha portato ad una valanga di critiche per Messi e compagni. Ma l’attenzione dei media si è rivolta anche alla panchina dove Setien e il suo vice Eder Sarabia sono stati protagonisti durante la partita. Soprattutto quest’ultimo è stato ‘beccato’ ad inveire contro i calciatore ed in modo particolare contro Antoine Griezmann.

Come mostrano le immagini pubblicate da Movistar + anche sui social, Sarabia proprio non si trattiene e critica aspramente il campione del mondo con la Francia a seguito di una delle pochissime occasioni avute in zona gol dai blaugrana: “Vai all’inferno, Antoine, tira!”. Ma il vice di Setien ne ha anche per i compagni di Griezmann: “Perché lancia la palla anziché giocarla. Ca**o!”. E nei confronti della difesa: “Non possiamo tenere la linea difensiva così indietro perché ci allungano e arriva Benzema che crea superiorità numerica”.

Insomma, in casa catalana regna il caos e i rapporti non sembrano così buoni…