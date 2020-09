Barcellona, riecco Messi: l’argentino si presenta alla Ciutat Esportiva

Sembra un ritorno alla normalità, anche se di normale c’è poco nella situazione di Leo Messi. Per evitare battaglie legali con il suo club l’argentino ha dovuto accettare la sola opzione disponibile e cioè quella di tornare in campo con i colori di sempre. Per quanto ancora lo farà quello è tutto da vedere, ma con la dirigenza il clima è tutt’altro che disteso.

MESSI TORNA AD ALLENARSI

Gli unici a sorridere per ora in casa Barcellona sono i tifosi che hanno riaccolto il loro idolo a braccia aperte e sperano di averlo anche dopo l’estate 2021. Messi è arrivato intorno alle 16 alla Ciutat Esportiva per la sessione di allenamento che avrà inizio alle 17.30.