Barcellona, rientra il caso Vidal: il club sottolinea l’allenamento con il cileno

Caso Arturo Vidal apparentemente rientrato in casa Barcellona. Dopo i rumors delle ultime ore, con il cileno furioso per essere stato escluso dall’undici di partenza nel Clasico contro il Real Madrid di mercoledì sera, ecco il centrocampista allenarsi regolarmente con i compagni.

SCATTO – Lo stesso Barcellona ha voluto sottolineare la sessione di allenamento con una foto del cileno accompagnata da un messaggio: “Back to work”. Tutto dimenticato, dunque, o almeno questo è ciò che il club blaugrana vuole far vedere all’esterno anche per spegnere qualche sirena di mercato, evidentemente, fastidiosa che riguarda Vidal.

Sul centrocampista, oltre all’Inter, nelle ultime ore si è inserita anche la Juventus.