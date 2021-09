Barcellona, Romeu spiega: “Messi, il rinnovo era davvero impossibile”

Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, torna sul clamoroso addio di Leo Messi durante la sessione estiva di calciomercato

Il Barcellona si trova a fare i conti con un momento molto difficile tra campionato e Champions League. Il club catalano sembra non essersi ancora ripreso dal clamoroso addio di Leo Messi, che ha lasciato il club in estate. La società non è riuscita a trattenerlo a causa dei problemi economici. Un'ulteriore spiegazione del divorzio è stata fornita da Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport: "Il rinnovo di Messi era un'operazione che non potevamo permetterci come società, non rientrava nei nostri parametri economici. Ci è stata data la possibilità di farlo con il contratto CVC, ma si trattava di un'operazione che noi dell'area economica abbiamo sconsigliato. Avremmo messo a rischio il club e il presidente ha già detto che nessuno può essere al di sopra del Barcellona".