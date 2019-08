Barcellona sconfitto all’esordio, Piqué: “Non siamo stati noi stessi. Ma in futuro…”

Questione di dettagli. Così Gerard Piqué, difensore del Barcellona, sintetizza il ko all’esordio in campionato contro l’Atletico Bilbao. Una rete di Aduriz ha reso amaro l’esordio in Liga dei campioni in carica blaugrana.

Ma nulla è perduto e, per il futuro, le cose andranno meglio. Lo spagnolo, parlando ai microfoni de La Liga TV, ha riassunto cosa non è andato durante il match ma si è mostrato positivo per le gare successive.

DETTAGLI – “Il San Mames è sempre un campo difficile. Non siamo stati in partita. Non eravamo noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma è stata una questione di dettagli. A volte i dettagli ti fanno vincere o perdere e questa volta siamo stati sconfitti. Abbiamo giocato insieme solo durante le partite di pre season. Abbiamo giocatori nuovi e dobbiamo migliorare, ma credo che in futuro le cose andranno meglio. Ripeto, se non stiamo attenti fino alla fine, ai dettagli, nel calcio può accadere qualsiasi cosa”, ha concluso Piqué.