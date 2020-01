Barcellona sconfitto dal Valencia, Rakitic nel mirino: messaggi social a Modric e alla fidanzata a pochi minuti dall’inizio della gara

Ivan Rakitic nel mirino della stampa spagnola, ed in particolare di Sport. Il centrocampista del Barcellona è stato protagonista di alcuni messaggi social su Instagram a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Valencia, finita poi con la sconfitta blaugrana per 2-0.

Come scrive il periodico spagnolo, il croato aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui con fare molto allegro annunciava il giorno della partita. Niente di male fin qui, se non fosse per i successivi messaggi. Rakitic, infatti, ha voluto rispondere ad alcuni commenti tra cui quelli del rivale del Real Madrid Luka Modric e della sua fidanzata. Come scrive Sport, però, i messaggi sarebbero stati invitati a 45 minuti dal fischio d’inizio della gara quando, teoricamente, i giocatori dovrebbero essere concentrati sulla partita. Il quotidiano specifica anche come Rakitic sapeva già di non partire titolare. L’uso dei social non è vietato nello spogliaotoio blaugrana, ma visto l’esito della gara anche questi messaggi possono aver creato qualche distrazione di troppo…