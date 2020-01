Barcellona, senti Iniesta: “Neymar? Uno dei migliori, sarebbe un grande rinforzo…”

Iniesta–Barcellona, una storia d’amore durata quasi vent’anni. Il centrocampista, che milita attualmente nel Vissel Kobe, club giapponese con il quale ha appena conquistato la Coppa dell’Imperatore, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella città catalana. Qui, in occasione della presentazione dei suoi nuovi scarpini Asics, ha parlato della formazione di Ernesto Valverde. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal Mundo Deportivo.

BARCELLONA – “Il Barça è ancora una squadra che gioca un calcio diverso, con uno stile che mi piace molto. Lotteranno su tutti i fronti, su questo non c’è dubbio. E’ un grande club e spero possa approdare in finale nella Supercoppa Spagnola. Neymar? E’ uno dei migliori attaccanti in circolazione, per il Barcellona sarebbe un grande rinforzo. Resta però da vedere se sia necessario o meno. Messi? Continua a battere se stesso e a conquistare record. Per i blaugrana averlo ancora in questa forma è la migliore notizia”.