Barcellona, Setien ai titoli di coda: ecco i due nomi per la panchina

Doveva essere il cambio che avrebbe restituito vitalità e dinamismo al Barcellona. Quique Setien si è presentato come un grande estimatore del gioco di Pep Guardiola, facendo sognare i tifosi catalani, convinti che si sarebbe tornati a festeggiare importanti trofei. Nulla di tutto ciò. Aspettando di comprendere se l’ostacolo Napoli sancirà o meno la fine della corsa in Champions League, i blaugrana non hanno conquistato alcun titolo nazionale. Inevitabilmente la testa di Setien, arrivato a gennaio per sostituire il deludente Ernesto Valverde, potrebbe presto rotolare.

SOSTITUTI

Del resto non mancano gli eventuali rimpiazzi. Secondo quanto riportato da AS, i nomi per la successione sono due al momento. Si tratta di Laurent Blanc, ex Paris Saint-Germain, fermo dal 2013, e Patrick Kluivert, che da giocatore ha calcato il Camp Nou, regalando grandi soddisfazioni ai tifosi blaugrana.