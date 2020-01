Barcellona, Setién ammette: “Sarebbe interessante se potesse arrivare un attaccante…”

Momento complicato per il Barcellona, reduce dalla sconfitta di Valencia che ha consegnato il primato solitario in classifica al Real Madrid. Nelle scorse ore, inoltre, i blaugrana si sono visti sfuggire l’obiettivo di mercato Rodrigo, che avrebbe dovuto rimpiazzare l’infortunato Luis Suarez. Del momento dei catalani, alla vigilia della gara di Coppa del Re contro il Leganes, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Quique Setién.

STABILITA’ – “Il mio stato emotivo e la stabilità rimanono gli stessi. E’ vero che quella con il Valencia è stata una sconfitta dolorosa, ma non altera il nostro atteggiamento quotidiano, se non lavorare per correggere alcune cose. E così faremo anche quando vinceremo. Dobbiamo far sì che questa squadra giochi bene e che vinca”.

ATTACCANTE – “Un altro attaccante? Sono felice di ciò che abbiamo. Sarebbe interessante se un giocatore potesse arrivare…”.