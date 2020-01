Barcellona, Setién ammette: “Sì, stiamo valutando la possibilità di acquistare un attaccante…”

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Barcellona interessato all’acquisto di un attaccante durante il mese di gennaio. A spingere in questa direzione l’infortunio di Luis Suarez, costretto a stare lontano dai campi di gioco per quattro mesi. Dell’argomento, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di Coppa del Re contro l’Ibiza, ha parlato il tecnico blaugrana Quique Setién.

ATTACCANTE – “Sì, è vero, stiamo prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un attaccante, ne stiamo parlando. Non è però una questione che mi preoccupa molto, sono più preoccupato per le prossime partite. Di questo argomento dovremo parlare con la dirigenza”.