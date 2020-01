Barcellona, Setién: “Ancora non ci credo, la presentazione uno dei giorni più belli della mia vita”

Toccherà a Quique Setién guidare il Barcellona nella seconda parte di stagione. Il tecnico ha infatti preso il posto dell’esonerato Ernesto Valverde nella giornata di lunedì 13 gennaio e, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a Barça TV.

BARCELLONA – “E’ stato tutto molto veloce, ho ancora difficoltà ad assimilare quello che è successo. Quando mi sono svegliato, mi sono dovuto rendere conto di essere il nuovo allenatore del Barcellona. Il giorno della presentazione è stato meraviglioso, è stata una delle giornate più belle della mia vita. Ho circa 600 messaggi sul mio cellulare che devo ancora leggere. Decisioni? Sono abbastanza emotivo: tra la ragione ed il cuore, probabilmente mi lascerò guidare dal cuore”.

FILOSOFIA – “Quando giocavo mi divertivo quando avevo il pallone, non volevo inseguirlo: il 99% dei calciatori la pensa così. Mi piace che la mia squadra giochi sempre bene, è l’unico modo per tornare a casa soddisfatto. Se vinceremo per 1-0 senza meritarlo sarò felice per la gente, ma non per me. Se giochi bene, inoltre, ci sono più possibilità di vincere”.