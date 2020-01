Barcellona, Setién: “Dobbiamo migliorare, non abbiamo capito alcune cose. Vidal? Non parlo di mercato”

Brutta sconfitta per il Barcellona, superato per 2-0 dal Valencia. Un ko che, come riporta AS, è stato così commentato dal tecnico Quique Setién.

ERRORI – “Nel primo tempo abbiamo fatto male, non abbiamo avuto precisione e non abbiamo dato profondità. Ci sono alcune cose che non abbiamo capito, forse non ci siamo spiegati bene. Nella ripresa invece siamo cresciuti ed abbiamo avuto occasioni molto nitide, ma non siamo riusciti a finalizzarle. Ci sono molte cose che dobbiamo migliorare. Il Valencia è una grande squadra, sono stati bravi a punirci. Vidal? Non parlo del mercato, lo sapete. Un calo di De Jong? E’ stata tutta la squadra ad aver faticato, a volte manca un po’ di compresione. De Jong ha giocato in un modo negli ultimi mesi, ora ne chiediamo un altro”.

