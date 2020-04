Barcellona, Setién: “Il sogno? Passeggiare tra le mucche con la Champions tra le mani…”

Il Coronavirus sta colpendo con particolare violenza la Spagna, Paese europeo maggiormente colpito dal contagio. Anche in terra iberica, ovviamente, i campionati sono attualmente sospesi. In attesa di capire se e quando si potrà tornare in campo per concludere la stagione, il tecnico del Barcellona Quique Setién ha parlato a TV3. Queste le parole raccolte da AS.

FUTURO – “Sto dicendo ai giocatori che ho fretta, che non ho tempo da perdere: vorrei vincere sia la Champions League che la Liga. Sogno di andare in giro a Liencres in mezzo alle mucche con la Champions. Ripresa? Io vorrei tornare a giocare e diventare campione in campo, è ovvio, ma adesso la situazione è questa. Non so se ne varrebbe la pena finire così il campionato. La situazione è difficile, spero che tutto possa risolversi il prima possibile e poter così tornare ad abbracciare le persone anziane. Tutto il resto è superfluo, non ha importanza”.

