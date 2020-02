Barcellona, Setién: “Messi? Ha la giusta esperienza per decidere cosa fare…”

Nervi tesi in casa Barcellona, con lo scontro tra il direttore sportivo Eric Abidal e Lionel Messi a tenere banco. A provare a stemperare i toni, alla vigilia della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Quique Setién.

ABIDAL-MESSI – “Sono cose importanti, che però non mi riguardano. Abbiamo parlato solamente un minuto di questo. Abbiamo l’obbligo di concentrarci sul campo, questa è la sola cosa che ci interessa. A me interessa solamente il gioco, non mi logoro con le situazioni che non posso controllare. Cercheremo di non farci influenzare. Messi? Ci sono problemi in tutti i club del mondo, io penso solamente a dare ai miei giocatori gli strumenti giusti per vincere. Leo ha la giusta esperienza per decidere cosa fare. Non voglio entrare nella vita di Messi o di qualcun altro. Devo rendere i giocatori felici, il resto non fa per me”.