Barcellona, Setien non convince: alcuni calciatori non lo ritengono all’altezza

Aveva fatto discutere la scelta di affidare il Barcellona a Quique Setien. Non certo un nome blasonato, per una squadra come quella blaugrana abituata ad essere sotto i riflettori per i successi in campo nazionale ed internazionale.

Ecco perché, ora che le cose non sembrano andare molto bene, iniziano a venir fuori i primi malumori e le prime crepe nel rapporto tra squadra e allenatore. Stando a quanto riporta AS, che cita Radio Catalunya, alcuni giocatori del Barcellona avrebbero perso fiducia nel tecnico ritenuto non all’altezza di allenare un club così importante. I nomi degli scontenti non vengono fatti, ma la voce è più che plausibile. I calciatori avrebbero iniziato a storcere il naso dopo il k.ok. in campionato contro il Valencia a fine gennaio, e il recente Clasico perso contro il Real Madrid avrebbe dato il colpo di grazia.

Nella stessa situazione di Setien, anche il suo vice, Eder Sanabria, spesso accusato per i modi poco ortodossi con i quali si rivolge ai giocatori durante le gare. Le prossime gare, in ogni caso, saranno fondamentali. Con il Barcellona che resta comunque in lotta per il campionato e la Champions League.