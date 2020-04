Barcellona, Setien: “Non mi sentirei campione in caso di stop alla Liga”

Anche in Spagna ci si interroga sull’eventuale ripartenza del calcio. Uno scenario attualmente piuttosto complicato da realizzare. Se la stagione non dovesse ricominciare, cosa ne sarebbe del titolo della Liga? Verrebbe assegnato o lasciato vacante? Il Barcellona potrebbe essere avvantaggiato in quanto primo nella classifica al momento dello stop, ma il pensiero non sfiora minimamente il tecnico Quique Setien. L’allenatore ha infatti spiegato di non voler vincere a tavolino. Queste le sue parole a TV3: “Non mi sentirei campione nonostante i due punti di vantaggio in più sulla seconda in classifica. Se dobbiamo finire senza giocare, allora finiamo. Se dovessimo giocare sarebbe fantastico perché ci permetterebbe di mantenere il vantaggio acquisito finora”.

OBIETTIVI – Setien non perde di vista i grandi traguardi: “L’ho detto già ai miei giocatori che ho fretta, che non ho molto tempo da perdere e che mi piacerebbe vincere la Champions e la Liga. Possibilmente entrambe”. Più chiaro di così…