Barcellona, Setien non molla e rilancia: vuole il difensore cercato da Guardiola

La precaria situazione in panchina di Quique Setien dovrebbe tenere la mente dell’allenatore lontana dal calciomercato e dai discorsi sul futuro del club blaugrana. Ma così non è, e l’attuale tecnico del Barcellona punta forte su un giocatore cercato dal Manchester City di Guardiola.

CHE CORAGGIO!

Setien ha un grande coraggio. In un momento in cui nessuno è pronto a scommettere nella sua permanenza nella città catalana, lui rilancia e inizia a fare mercato in vista della prossima stagione. Una mossa d’anticipo da parte del tecnico catalano, che potrebbe voler tentare di blindare il suo posto segnalando qualche giocatore potenzialmente gradito alla dirigenza del Barcellona. Ma la concorrenza per il giocatore da lui desiderato non manca, anzi.

L’UOMO DI GUARDIOLA

Come annunciato dal giornale sportivo Don Balòn, Setien vuole in vista della prossima stagione al Barcellona l’uomo di Guardiola, Pau Torres. Difensore centrale classe 1997, il giocatore è attualmente valutato circa 16 milioni di euro. Fortemente voluto da Guardiola in virtù delle sue ottime capacità in fase di chiusura e impostazione, Setien vorrebbe giocare d’anticipo, prima che sullo spagnolo nasca una vera e propria asta di mercato tra i numerosi top club europei. La trattativa potrebbe svilupparsi in tempi velocissimi, e non sono da escludersi risvolti improvvisi.