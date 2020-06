Barcellona, Setien ‘perdona’ Semedo: “Se non giocherà non sarà perché ha infranto le regole”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Maiorca che varrà per il ritorno in campo della società blaugrana in Liga.

Tra i temi affrontati, anche il caso Semedo. Il giocatore aveva partecipato ad una festa nonostante il protocollo di sicurezza glielo impedisse. Dopo la sospensione dagli allenamenti, ecco quello che può essere definito come un ‘perdono’.

SQUADRA E SEMEDO – “La squadra sta bene, abbiamo grandi motivazioni e sono sicuro che scenderemo in campo con entusiasmo”, ha spiegato Setien sulla partita contro il Maiorca. E su Semedo ha sottolineato: “Non ho ancora deciso se giocherà o meno. Ma se non lo farà non sarà perché ha commesso un errore. Quella situazione non influenza il fattore calcistico. Il ragazzo ha chiesto scusa a me e ai compagni. Sa di aver commesso un errore ed era il primo ad essere preoccupato per quanto accaduto”.