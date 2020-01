Barcellona, Setien verso il debutto: “Col bel gioco vinceremo. Su Vidal…”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, si prepara all’esordio sulla panchina blaugrana. Alla vigilia della gara contro il Granada, il neo tecnico ha parlato in conferenza stampa dando prime indicazioni su quella che sarà la sua filosofia di gioco e non solo.

“La settimana è andata bene, molto meglio di quanto mi aspettavo”, ha affermato il mister. “Quando ti presenti ad una nuova squadra c’è l’incertezza di come questa ti risponderà. Abbiamo lavorato bene, sono molto felice. L’obiettivo è quello di vincere sempre, ma se vinco giocando male non torno a casa contento e i calciatori potranno accorgersene. Se uno gioca bene ha più possibilità di vincere. Questo concetto è di facile comprensione. Cercherò sempre di far giocare bene la mia squadra”.

VIDAL – Poi uno sguardo ai singoli con paricolare riferimento ad Arturo Vidal: “Per noi l’ordine è molto importante. Non solo Arturo, ci sono altri calciatori che tendono a perdere la loro posizione in campo e creare qualche situazione di disordine. Abbiamo bisogno di equilibrio, per cui non possiamo permettercelo. Vidal e tutti gli altri hanno le stesse possibilità di giocare. Voglio che tutti diano il massimo. Ci sono delle gerarchie, ma deciderò quotidianamente la formazione migliore”, ha detto Setien.