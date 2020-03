Barcellona, Setién: “Voi giornalisti guardate solo il risultato, ma i giocatori non sono stupidi. Messi a secco? Non mi interessa”

Vigilia di campionato per il Barcellona, che domani, alle 18.30, sarà chiamato a riscattare il ko con il Real Madrid nella gara interna con la Real Sociedad. Una sfida che, in conferenza stampa, è stata così presentata dal tecnico blaugrana Quique Setién.

CAMPIONATO – “E’ difficile per ogni squadra vincere tutto alla fine, tra noi e Real non si può parlare di favoriti. E’ vero che se perdi quattro partite significa che hai un problema, ma io rimango positivo: penso sempre che vincerò. La scorsa settimana, al Bernabeu, abbiamo creato sette occasioni da gol. I giocatori non sono stupidi: qui in sala stampa dipende tutto dai risultati, ma i calciatori sono contenti delle cose che abbiamo fatto vedere contro il Real. Messi a secco in sei delle ultime sette partite? Non mi interessa, ha segnato per 14 anni. Se fa gol meglio perché ci aiuta, ma se non lo fa non importa”.