Barcellona, sfortuna Ansu Fati: ginocchio fa crac

Tegolone sul Barcellona che per lungo tempo dovrà rinunciare al giovane attaccante Ansu Fati. Il talento della Cantera, uscito all’intervallo della sfida contro il Real Betis, ha riportato infatti la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro e verrà monitorato nelle prossime ore. Perde un pezzo importante Koeman che aveva dato sempre molto spazio e fiducia al giovanissimo spagnolo. Resta da conoscere l’entità della lesione e se sia possibile optare per un intervento conservativo, ricostruendo il menisco danneggiato, senza necessità di rimuoverlo parzialmente o totalmente. Per la cronaca vittoria amara per il Barcellona, che contro il Real Betis ha ritrovato il successo in Liga dopo un digiuno di quattro partite vincendo 5-2.