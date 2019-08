Barcellona, sfortuna Neto: grave infortunio al polso e tempi di recupero incerti

Brutte notizie in casa Barcellona dove il portiere Norberto Murara Neto, noto più semplicemente come Neto, si è infortunato gravemente e dovrà stare fuori dal campo a lungo.

Arrivato in blaugrana nell’ambito dell’affare che ha portato l’estremo difensore Cillessen al Valencia, il portiere ex anche di Fiorentina e Juventus si è fratturato il polso.

COMUNICATO – “Nell’ultimo allenamento, il giocatore della prima squadra Neto ha rimediato una contusione al polso sinistro. Gli esami realizzati hanno diagnosticato una frattura all’osso scafoide. Questo lunedì si deciderà il trattamento da seguire e il tempo di recupero approssimativo”, queste le parole del Barcellona in merito alle condizioni di Neto.

Alle spalle di Ter Stegen, come secondo portiere, ci sarà quindi il giovane canterano Iñaki Peña. Per Neto tanta sfortuna dopo il suo arrivo solamente un mese fa per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.