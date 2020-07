Barcellona, solo 14 giocatori contro il Napoli: gli indisponibili

Il Barcellona in vista dell’importante sfida in Champions League contro il Napoli avrà a disposizione soltanto 14 giocatori, a causa di infortuni e qualche squalifica.

GLI INDISPONIBILI

I catalani per il prossimo match contro i partenopei dovranno per forza fare a meno di Arturo Vidal, squalificato per doppia ammonizione nel corso della gara d’andata, e Sergio Busquets che era nella lista dei diffidati ed ha ricevuto un cartellino giallo al San Paolo. Per la partita in programma l’8 agosto potrebbero non esserci anche Samuel Umtiti e Ronald Araujo, rispettivamente alle prese con un problema al ginocchio e un infortunio alla caviglia.

I DISPONIBILI

L’allenatore blaugrana Setien dovrebbe avere a disposizione quattordici giocatori in vista del match contro il Napoli. In porta potrà contare su Marc-Andre ter Stegen e Neto, in difesa ci saranno Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo e Nelson Semedo, a centrocampo dovrebbero presenziare Frenkie de Jong, Sergi Roberto e Ivan Rakitic, e in attacco il tridente Antoine Griezmann, Luis Suarez, Lionel Messi. Tiene banco a Barcellona la situazione relativa ad Arthur, con il suo impiego in Europa che è in dubbio considerati i recenti problemi del club.