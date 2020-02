Barcellona, sorriso Griezmann: “Mi piace giocare con Messi”. Ma l’argentino…

Da una parte la goia per il risultato, dall’altra una statistica che non fa molto sorridere. Le due facce della medaglia in casa Barcellona si chiamano Antoine Griezmann e Lionel Messi. Il francese decisivo a suon di gol, l’argentino con gli assist e con un record… negativo.

GIOIA – “Sono qui da più di sei mesi, ma sto ancora imparando come interagire con i compagni di squadra. So che tutto migliorerà da solo. A me e Messi piace giocare insieme”, ha detto Griezmann a Marca. “Il Getafe è un avversario difficile. Vincere una partita con un simile avversario non è mai scontato. Abbiamo cercato di mantenere la calma e il controllo del gioco. È stato molto difficile per noi, ma ce l’abbiamo fatta”.

MA MESSI… – Se da una parte l’attaccante francese esulta, dall’altra Lionel Messi fa parlare per un record negativo. Infatti, la Pulce non segna da quattro partite di fila in campionato, cinque se si considera anche la Coppa del Re: record negativo negli ultimi sei anni. L’argentino è nel momento peggiore della sua carriera dal punto di vista realizzativo. Un dato che allarma, ma fino ad un certo punto, considerando gli assist per i compagni.