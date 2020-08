Barcellona, stagione da zero titoli: non accadeva dal 2008. Ma poi fu Triplete…

“Zeru tituli”. José Mourinho spiegherebbe così la situazione del Barcellona. Il club catalano conclude la stagione senza aver vinto nemmeno un trofeo. E’ la prima volta che accade dal 2007/08, quando si concluse malamente il ciclo di Frank Rijkaard. La formazione dell’olandese si arrese in semifinale di Champions al Manchester United poi campione, mentre in Liga chiuse al secondo posto dietro al Real Madrid. In Copa del Rey nessuna soddisfazione, data l’eliminazione per mano del Valencia. Una situazione non troppo lontana dal presente, con il Barça secondo in Liga ed estromesso ai quarti di Coppa di Spagna e nella massima competizione europea.

CABALA

Tuttavia, nonostante i risultati miseri e la cocente eliminazione per mano del Bayern Monaco, i catalani hanno un motivo per sorridere. Infatti, nella stagione seguente all’ultimo “zero titoli”, si consumò la vendetta perfetta. Il Barcellona, affidato a Pep Guardiola, conquistò tutti i trofei disponibili, con lo storico Triplete e il Grande Slam nell’anno solare