Barcellona, Stoichkov: “Messi preso a calci nel sedere dal club. Cancellato un mito”

Hristo Stoichkov, bandiera del Barcellona, ​​ha accusato duramente la dirigenza catalana per la partenza di Leo Messi. “Stanno cancellando un mito, stanno prendendo a calci il più grande giocatore nella storia del Barcellona. Stiamo macchiando il suo nome, il suo carisma”, ha detto il bulgaro che poi ha rincarato la dose prendendo di mira la dirigenza. “Non so perché i giocatori che hanno fatto la storia a Barcellona vengono poi buttati sempre fuori dalla porta di servizio , penseranno che siamo d’intralcio perché vogliamo rubare la presidenza o qualcosa del genere. Non so cosa succede nella sede del Barça. Questo direttivo ha rovinato tutto, sembra che voglia mettere i tifosi contro i giocatori. Ho vinto quattro campionati consecutivi, la prima Coppa dei Campioni del club (1992), ma non mi hanno dato la possibilità di ringraziare i tifosi. Continuo a pensare, sarà molto doloroso se un mito scompare, perché un mito non può essere macchiato”. ha affermato Stoichkov alla radio messicana TDUN.