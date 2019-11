Barcellona, Suarez apre agli Stati Uniti: “La MLS è un campionato che mi attira…”

Dal 2014, è una delle colonne del Barcellona, con il suo apporto in termini realizzativi indispensabili per i blaugrana. Stiamo parlando di Luis Suarez, attaccante uruguaiano che potrebbe terminare la sua carriera negli Stati Uniti. Una possibilità confermata dallo stesso giocatore ai microfoni di ESPN.

FUTURO – “Non si sa mai quello che può accadere. Oggi ho un contratto con il Barcellona e sono molto felice, ma la MLS è un campionato che attira. Si tratta di una competizione che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, accogliendo anche giocatori giovani, in particolare sudamericani. E’ la dimostrazione che vogliono crescere nel calcio, non puntando solamente sui calciatori a fine carriera. Stanno cercando il giusto mix tra giovani e anziani. Quello che voglio è cercare la maggior stabilità possibile per la mia famiglia, garantendo il benessere dei miei figli. Gli Stati Uniti sono una bellissima possibilità”.