Barcellona, Suarez “chiama” Neymar: “Un grande giocatore”

Il Barcellona si guarda intorno per piazzare altri importanti colpi di mercato. I catalani hanno acquistato Antoine Griezmann: l’attaccante francese ha lasciato l’Atletico Madrid ed è pronto a sollevare i primi trofei con la sua nuova squadra. Luis Suarez ha parlato dell’intesa con il nuovo partner del reparto offensivo: “Griezmann? Era la seconda partita che giocavamo insieme, ma è solo l’inizio. E’ un grande giocatore, non è al Barça per caso, ma ovviamente gli servirà tempo per adattarsi alla filosofia blaugrana”. Infine una battuta sul possibile ritorno di Neymar: “Posso solo dire che è uno dei migliori al mondo”. Un messaggio diretto nei confronti dell’ex compagno di squadra.