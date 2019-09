Barcellona, Suarez è una furia: “Facciamo autocritica. Queste sconfitte fanno male…”

Momento complicato in casa Barcellona. Altro ko in campionato, questa volta in trasferta contro il Granada. I blaugrana non hanno ancora trovato i tre punti fuori dalle mura amiche in questa stagione di Liga. A parlare ai microfoni di Movistar + dopo la sconfitta è stato Luiz Suarez che ci ha messo la faccia senza trovare scuse.

FURIA – Non fa giri di parole l’attaccante del Barcellona dopo il 2-0 subito: “È una sconfitta che fa male, che porta preoccupazioni e che dobbiamo analizzare. Occorre fare autocritica per essere in grado di migliorare”, ha detto Suarez a caldo. “Subire il loro primo gol ha reso tutto più difficile. Non siamo stati bravi a rimetterci nel match e trovare le posizioni giuste per andare a colpire”. E sulle trasferte, dove il Barcellona quest’anno ancora non è riuscita a trovare la vittoria: “Dobbiamo analizzare le gare che giochiamo fuori, spesso non siamo efficaci in diverse occasioni. Siamo il Barcellona e dobbiamo pensare che abbiamo l’obbligo di andare in trasferta per vincere le partite”.