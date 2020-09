Barcellona, Suarez escluso da Koeman: “Nessuno mi toglierà la fiducia”

In casa Barcellona si prova a fare chiarezza dopo la tempesta delle ultime settimane. Rientrato, almeno per ora, il caso Messi, bisogna fare i conti con il mercato, fatto di cessioni importanti per far spazio a volti nuovi. Tra i candidati a lasciare i blaugrana c’è Luis Suarez. Il Pistolero, partner ormai storico dello stesso Messi, non rientra nei piani del tecnico Ronald Koeman, che ha deciso di farlo allenare a parte. Una scelta davvero sorprendente: l’uruguaiano è dunque sul mercato.

REAZIONE

Tuttavia Suarez non ha intenzione di lasciarsi mettere da parte. L’attaccante ha affidato ai social alcune stoccate davvero affilate. Su Instagram ha postato alcune sue foto in cui è intento ad allenarsi con post e hashtag inequivocabili: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”, seguito da”Sempre positivo” e “Nessuno mi toglierà la fiducia”.