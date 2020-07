Barcellona, Suarez non crede più alla Liga. Setien gli risponde: “È una tua opinione”

In casa Barcellona sembra esserci una spaccatura netta tra la rosa e lo staff tecnico. I due pareggi contro Celta e Atletico hanno non solo complicato il cammino dei blaugrana verso la Liga, ma hanno accentuato le divisioni all’interno dello spogliatoio. Quique Setien sembra aver perso la stima dei suoi giocatori e l’ultimo scambio di parole a distanza con Suarez certifica una sostanziale divisione nel gruppo.

SETIEN RISPONDE A LUIS SUAREZ

Nei giorni scorsi Suarez aveva dato per persa la Liga: “Dobbiamo fare autocritica. Ci siamo fatti sfuggire il titolo noi stessi. Siamo consapevoli che dipendiamo da noi e non dobbiamo cercare scuse. Ora per orgoglio e per il prestigio del Barça bisogna vincere le due partite che rimangono e poi concentrarci all’unico titolo possibile, ossia la Champions”. Parole di resa alle quali ha risposto in conferenza stampa l’allenatore Setien: “Questa è la sua opinione, ma ancora non lo è, perché può succedere qualsiasi cosa. È vero che a causa di tre pareggi ci troviamo in questa situazione ed è vero che loro sono davanti e hanno fatto cose migliori, ma nel calcio è possibile che possano perdere le ultime due partite e noi lotteremo fino alla fine”.