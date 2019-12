Barcellona, Suarez suona la carica in vista della Supercoppa: “Non vediamo l’ora di vincere il primo titolo”

Cresce l’attesa per la Supercoppa Spagnola, in programma dal prossimo 8 gennaio. La manifestazione, per la prima volta nella sua storia, vedrà contendersi il titolo da ben quattro formazioni, che prenderanno parte ad un torneo costituito da due semifinali secche prima della finalissima. In vista della competizione, a Sport, ha così parlato l’attaccante del Barcellona Luis Suarez.

SUPERCOPPA – “Siamo molto attratti da questo trofeo, per la prima volta si giocherà con il nuovo format. Contro l’Atletico daremo del nostro meglio per approdare in finale, in modo da conquistare poi il titolo. Non vediamo l’ora di vincere il nostro primo trofeo, per poi vincere anche tutti gli altri”.

