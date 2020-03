Barcellona, Suarez: “Tornare in Uruguay? Mai passato per la testa: aiutero i miei connazionali da qui”

L’emergenza Coronavirus sta colpendo con violenza anche la Spagna, dove i campionati sono stati ovviamente sospesi. Della drammatica situazione, a Referì, ha parlato l’attaccante del Barcellona Luis Suarez.

CORONAVIRUS – “In questo momento le persone non pensano al calcio, vogliano solamente uscire di casa senza paura. Adesso dobbiamo solamente rispettare quello che ci dicono gli esperti. Tornare in Uruguay? Non mi è mai passato per la testa, il miglior modo possibile per prendermi cura della salute degli uruguaiani è rimanere a casa mia, a Barcellona. Se il mio Paese avrà bisogno di me, risponderò da lontano”.

