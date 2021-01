Barcellona super, 4-0 al Granada. Koeman: “Ora è tornata la fiducia”

Due gol di Leo Messi e due palloni in rete per Antoine Griezmann. Finalmente i migliori attaccanti del Barcellona fanno un regalo ai loro tifosi, riuscendo a esprimersi al meglio insieme. E i catalani sfruttano questo momento favorevole demolendo nettamente il Granada con un perentorio 4-0. La squadra di Ronald Koeman sembra aver trovato il giusto equilibrio e mette nel mirino la zona Champions.

FIDUCIA

Proprio il tecnico olandese spiega le sue sensazioni al termine del match: “Per vincere titoli non basta un singolo giocatore, serve la squadra e il gruppo. Se tutti stanno bene possiamo lottare per vincere qualcosa. Colmare il gap con la capolista è difficile ma questa settimana appena passata mi dà fiducia. Messi? Abbiamo bisogno di lui, per la sua importanza ed efficacia”