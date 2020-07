Barcellona, svelata la maglia della prossima stagione…con un indizio di mercato

Il Barcellona pensa già alla prossima stagione, almeno per quanta riguarda il marketing. La squadra è ancora in corsa per il campionato e da agosto dovrà pensare anche alle Final8 di Lisbona, passando però dal ritorno degli ottavi contro il Napoli di Gattuso.

IL BARCELLONA SFOGGIA LE MAGLIE

La squadra catalana nel frattempo tramite i suoi canali social ha svelato la maglia della stagione 2020/2021. La divisa avrà i soliti colori blaugrana e la larghezza delle righe ricorda la maglia del 2011, con più giallo del solito. Come testimonial del nuovo kit la società ha scelto Messi, Sergio Roberto e Antoine Griezmann. Proprio questa è una scelta che colpisce dato che il francese sembrava avesse le valige in mano, soprattutto considerate le trattative per Lautaro Martinez e Neymar. La dirigenza quindi potrebbe confermare le ‘petit diable’ puntando poi solamente su uno dei due obiettivi offensivi.