Clamorosa svolta in casa Barcellona. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha rassegnato le dimissioni. Era in carica dal 2015. Il motivo di questo incredibile ribaltone a 24 ore di distanza dalla sfida contro la Juventus in Champions sarebbe stato dettato dall”impossibilità di spostare il referendum sul voto di censura che era presentato nei suoi confronti da parte della Generalitat de Catalunya.