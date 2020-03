Barcellona, taglio degli stipendi: braccio di ferro tra dirigenza e squadra

Lo stop delle competizioni dettate dall’emergenza Coronavirus ha importanti conseguenze sulle finanze dei vari club. I mancati introiti potrebbero avere particolari ripercussioni in casa Barcellona. Secondo Diario Sport, i Blaugrana avrebbero chiesto ai propri tesserati un drastico taglio degli stipendi, riducendo i propri ingaggi del 70%. Un sacrificio necessario per aiutare il club. Tuttavia alcuni giocatori non avrebbero gradito questa soluzione. Così si va verso una vera e propria guerra tra una parte della rosa stellare e la dirigenza del Barça. Non è da escludere che il braccio di ferro possa portare a una diaspora in estate, con tante clamorose cessioni.