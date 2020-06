Barcellona, Ter Stegen avverte il Napoli: “Vogliamo passare il turno”

Marc-André Ter Stegen è stato indubbiamente uno dei protagonisti di questo 2020 del Barcellona in campo e fuori. Tra i pali, il portiere tedesco ha mostrato un rendimento straordinario, ma spesso si è parlato di un suo possibile divorzio con il club catalano. Lo stesso estremo difensore ha voluto fare il punto della situazione a Kicker: “Non è possibile che lasci il Barcellona in estate. Ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Quindi è emersa la questione del Coronavirus e non era il momento di parlare del contratto. In un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, abbiamo deciso di rimandare. Mi trovo bene a Barcellona, ​​anche perché la mia famiglia si sente bene. Fisicamente, raramente siamo stati ad un livello così alto. Capitolo campionato: sicuramente il Real Madrid non ci regalerà nulla”. Poi un messaggio al Napoli, avversario agli ottavi di finale di Champions League: “Per quanto riguarda la Champions, abbiamo la possibilità di passare il turno e vogliamo approfittarne. Sicuramente il nuovo calcio sarà ovviamente diverso. Una partita senza pubblico non è bella, ma la palla tornerà a rotolare ed è ciò che ci piace”.