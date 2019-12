Barcellona, Ter Stegen rifiuta l’intervento chirurgico

Non ottimali le condizioni del portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen. Il tedesco, in questi giorni, si sta sottoponendo a delle cure per alleviare i sintomi di una fastidiosa tendinopatia, problematica che l’estremo difensore si sta portando dietro da tempo. Tanto che, per porvi un rimedio definitivo, il club catalano avrebbe consigliato a Ter Stegen di sottoporsi a un intervento chirurgico, con il portiere che però non sembra intenzionato a raccogliere l’invito. Finire sotto i ferri significherebbe infatti stare fermo per circa tre mesi, rischiando così di compromettere la propria partecipazione ai prossimi campionati europei. Più probabile, quindi, che il tedesco accetti di sottoporsi all’operazione al termine dell’Europeo.