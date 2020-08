Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: “Intervento precauzionale”

Marc-André Ter Stegen si ferma. Dopo l’orribile serata di Champions League, in cui il “suo” Barcellona stato seppellito di gol dal Bayern Monaco, il portiere tedesco ha deciso di sottoporsi a un intervento di routine al tendine rotuleo del ginocchio destro. Lo ha annunciato lo stesso numero 1 sui suoi canali social: “Mi sottoporrò a un intervento per il tendine rotuleo del ginocchio. Io e gli esperti medici abbiamo discusso di fare questa “pulizia” perché all’inizio di questa stagione c’erano alcune irritazioni. È un intervento realizzato per prevenire e preparare il futuro. Avrò bisogno di alcune settimane per riprendermi e tornare al 100%. Sono calmo e ottimista riguardo alla situazione, tornerò presto. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto che ho ricevuto. Lo apprezzo molto!”.

PUNTO DI RIFERIMENTO

Ter Stegen è stato indubbiamente uno dei punti di forza del Barcellona in questi anni. Arrivato in Catalogna nel 2014, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della Champions League 2015, culminata con il successo nella finale contro la Juventus. In campionato quattro successi in sei stagioni. Il portiere è anche in lizza per il posto da titolare con la Nazionale tedesca.