Barcellona, Ter Stegen striglia i suoi: “Così non va, dobbiamo parlare di alcune cose nello spogliatoio…”

Una vittoria sofferta più del dovuto, quella conquistata dal Barcellona in casa dello Slavia Praga. I blaugrana, nella gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, si sono imposti per 2-1 in Repubblica Ceca grazie anche ad una super prestazione del portiere Marc-André ter Stegen. E proprio l’estremo difensore tedesco, al termine del match, ha strigliato i suoi compagni di squadra. Queste le sue parole raccolte da Marca.

CRITICA – “Non abbiamo giocato al nostro livello, fortunatamente abbiamo ottenuto i tre punti, che è la cosa più importante. Penso però che sia necessario parlare di alcune cose tra noi. Di cosa si tratta? Non lo dirò qui, ne parleremo tra noi con chi è stato in campo”.