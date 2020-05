Barcellona, tutti in campo: nessun calciatore positivo al coronavirus

Tutti a lavoro in casa Barcellona. Arrivano buone notizie in casa blaugrana: nessun calciatore sarebbe risultato positivo ai test per il coronavirus.

La società catalana è tornata a lavoro col primo gruppo di giocatori, ben 11, ma ben distanti. Come mostrano alcune immagini riportate dal profilo ufficiale Instagram del Barcellona, in campo Lenglet, Suarez, Ter Stegen, Sergi Roberto, Griezmann, Messi, Umtiti, Vidal, Jordi Alba, Junior Firpo e Piqué. I giocatori si sono presentati quest’oggi al centro sportivo senza passare per gli spogliatoi e andando direttamente ad uno dei tre campi d’allenamento della Ciutat Deportiva precedentemente assegnati. Nel secondo gruppo di lavoro dovrebbero esserci Neto, Semedo, Busquets, De Jong, Braithwaite, Arthur e Rakitic e Ansu Fati. Mancherà all’appello l’infortunato Dembelé: assente di lungo corso e fuori dalla lista della Liga.