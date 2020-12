Barcellona, ultimatum a Koeman: un allenatore è pronto in caso di sconfitta con la Juventus

Il Barcellona è in crisi. La sconfitta di ieri con il neopromosso Cadice ha messo in subbuglio anche lo spogliatoio e filtrano mugugni di molti giocatori sull’operato di Ronald Koeman. L’olandese ha deluso visto che l’undici catalano non ha mai avuto continuità e non ha dato segnali di miglioramento. L’unico sussulto è stato in Champions League contro la Juventus a Torino ma dopo non è arrivata una serie di vittorie convincenti. La grande delusione contro il Cadice, dopo aver avuto l’83% di possesso palla, è stato un duro colpo alla credibilità del tecnico. E già in Spagna alcuni giornali parlano di un ultimatum a Koeman.

JUVENTUS ULTIMA TAPPA – La partita contro la Juventus potrebbe essere decisiva per il futuro di Koeman che in caso di sconfitta netta (alla Juventus serve vincere dal 3-1 in poi con due gol di scarto per essere prima del girone) potrebbe essere esonerato. Per questo all’orizzonte compare un sostituto che non è il famoso Mauricio Pochettino dei giorni scorsi. Come riporta Don Balon la dirigenza potrebbe affidare la panchina di Koeman a Francisco Javier García Pimienta attuale stratega del Barcellona B che si è guadagnato un’opportunità per il suo lavoro nelle categorie giovanili, dove le sue squadre mostrano la filosofia tanto cara ai catalani. García Pimienta ha allenato i Cadet A, Juvenil B, Juvenil A e Barcelona B. Finora ha accumulato 81 partite con una media di punti di 1,51. Attualmente non sta attraversando il suo momento migliore, ma molti dirigenti apprezzano positivamente il suo lavoro e credono che prima o poi dovrebbe ricevere un’opportunità in prima squadra. Ma visto come vanno le cose con Koeman la chiamata potrebbe arrivare in settimana.