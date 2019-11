Barcellona, Umtiti: “Futuro? Vorrei finire qui la mia carriera, ma se non gioco…”

Delicata sfida per il Barcellona, che questa sera, alle 21, ospiterà al Camp Nou il Borussia Dortmund nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. A poche ore dal match, nel frattempo, arrivano alcune dichiarazioni di Samuel Umtiti che accendono l’ambiente blaugrana. Il difensore francese, ai microfoni di Futbolmania TV, non ha infatti nascosto la possibilità di abbandonare il club se dovesse continuare a trovare poco spazio.

FUTURO – “Il mio futuro? Non lo so, non si sa mai. Mi piacerebbe finire la mia carriera al Barcellona, ma sono ancora giovane. Io voglio giocare, giocare e vincere titoli”.